LPI-SHL: In den Gegenverkehr geraten

Hildburghausen (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen nach derzeitigen Ermittlungsstand bislang unbekannte Täter zunächst gewaltsam in eine Werkstatt in der Dammstraße in Hildburghausen ein und entwendeten einen schwarzen Audi. Gegen 02:00 Uhr am Sonntag verschafften sich vermutlich dieselben Täter gewaltsam Zutritt zu einem Geschäft für Elektronikartikel in der Römhilder Straße in Hildburghausen. ...

