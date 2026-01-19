Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Schönhagen, In der Loh, (Parkplatz am Erlebniswald), zwischen Samstag, dem 17.01.2026, 17:00 Uhr und Sonntag, dem 18.01.2026, 17:00 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den ordnungsgemäß abgestellten PKW einer 25- jährigen aus Schkeuditz und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

