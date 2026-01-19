PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NOM: Diebstahl aus Gartenlaube

Northeim (ots)

Northeim, Am Lohgraben, Montag, 12.01.2026, 15.00 Uhr bis Sonntag, 18.01.2026, 15.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von letzten Montag ca. 15.00 Uhr bis Sonntag ca. 15.00 Uhr betrat eine unbekannte Person eine unverschlossene Gartenlaube in der Straße "Am Lohgraben" in Northeim. Aus der Gartenlaube konnte die Person vier Stromaggregate und eine Poolpumpe stehlen.

Das Diebesgut hat einen geschätzten Wert von 1.000 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

