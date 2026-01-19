POL-NOM: Diebstahl aus Gartenlaube
Northeim (ots)
Northeim, Am Lohgraben, Montag, 12.01.2026, 15.00 Uhr bis Sonntag, 18.01.2026, 15.00 Uhr
NORTHEIM (Wol)
Im Zeitraum von letzten Montag ca. 15.00 Uhr bis Sonntag ca. 15.00 Uhr betrat eine unbekannte Person eine unverschlossene Gartenlaube in der Straße "Am Lohgraben" in Northeim. Aus der Gartenlaube konnte die Person vier Stromaggregate und eine Poolpumpe stehlen.
Das Diebesgut hat einen geschätzten Wert von 1.000 Euro.
Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.
