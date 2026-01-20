POL-NOM: Zeugen geben entscheidenden Hinweis auf Unfallverursacher
Northeim (ots)
37154 Northeim, Albert-Schweitzer-Weg, Montag, 19.01.2026, 12.45 Uhr
NORTHEIM (mil) -
Ein 84-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw am Montagmittag den Schrankenbereich des Parkplatzgeländes im Albert-Schweitzer-Weg in Northeim und stieß hierbei gegen den dazugehörigen Parkschein-Automaten. Anschließend entfernte sich der Fahrer vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Ein 55-jähriger Zeuge sowie eine 47-jährige Zeugin beobachteten den Unfall und konnten der Polizei Hinweise auf den Verursacher geben.
Die Polizei Northeim konnte schließlich den 84-jährigen Verursacher antreffen. Er muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500,00 Euro.
