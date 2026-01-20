POL-NOM: Einbruchdiebstahl

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Altes Dorf, Sonntag, 18.01.2026, 16.40 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) Am Sonntag gegen 16.40 Uhr kam es bisher unbekannter Ursache zu einem Küchenbrand in einem Einfamilienhaus in der Straße "Altes Dorf" in Nörten-Hardenberg. Die 61-jährige Bewohnerin verließ während des Kochens die Küche. Als sie zurückkehrte bemerkte sie den Küchenbrand und entfernte sich aus dem Objekt. Durch Passanten wurde die Feuerwehr alarmiert, welche den ...

