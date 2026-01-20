PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruchdiebstahl

Uslar (ots)

Uslar, (go), OT Sohlingen, Uslarer Straße, (Halle), zwischen Samstag, dem 10.01.2026, 16:00 Uhr und Dienstag, dem 13.01.2026, 06:00 Uhr Bislang unbekannte Täter betraten widerrechtlich die Halle eines 56- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil, hebelten dort einen Spind auf und entwendeten Akkus. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

