Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Dienstag, 20.01.2026, 10.05 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

AM Dienstag gegen 10.05 Uhr befuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Wolfhagen (Hessen) die Lange Straße in Nörten-Hardenberg. Vor ihm bremste eine 60-jährige Autofahrerin aus Uslar an der Einmündung zur Marktmühle verkehrsbedingt ab. Das übersah der 27-Jährige und fuhr auf.

Durch den Unfall wurde die 60-Jährige leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell