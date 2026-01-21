POL-NOM: Auffahrunfall mit einer Leichtverletzten
Northeim (ots)
Nörten-Hardenberg, Lange Straße, Dienstag, 20.01.2026, 10.05 Uhr
NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)
AM Dienstag gegen 10.05 Uhr befuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Wolfhagen (Hessen) die Lange Straße in Nörten-Hardenberg. Vor ihm bremste eine 60-jährige Autofahrerin aus Uslar an der Einmündung zur Marktmühle verkehrsbedingt ab. Das übersah der 27-Jährige und fuhr auf.
Durch den Unfall wurde die 60-Jährige leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 2.500 Euro.
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell