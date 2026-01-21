Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrzeugbrand

Northeim (ots)

Moringen, Lutterbecker Straße, Dienstag, 20.01.2026, 11.30 Uhr

MORINGEN (Wol)

Am Dienstag gegen 11.30 Uhr befuhr 47-jähriger Northeimer mit seinem 56-jährigen Beifahrer die Lutterbecker Straße in Moringen. Plötzlich qualmte es aus dem Motorraum des Autos, woraufhin der Fahrer anhielt und beide aus dem Fahrzeug ausstiegen. Kurze Zeit später fing das Auto an zu brennen. Beim Eintreffen der eingesetzten Streife der Polizei Northeim stand das Auto in Vollbrand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Moringen wurde der Brand gelöscht.

Der Gesamtschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell