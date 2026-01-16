POL-EL: Haselünne - Einbruch in Kiosk

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Haselünne (ots)

In der Zeit zwischen dem 14.01.2026, 21:30 Uhr, und dem 15.01.2026, 09:30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraums eines Kiosk an der Meppener Straße in Haselünne zu verschaffen.

Ein Eindringen in den Verkaufsraum gelang dem Täter nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Die Polizei Haselünne bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 05961 958700 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

