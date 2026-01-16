Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Einbruch in Kiosk

Haselünne (ots)

In der Zeit zwischen dem 14.01.2026, 21:30 Uhr, und dem 15.01.2026, 09:30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter, sich gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraums eines Kiosk an der Meppener Straße in Haselünne zu verschaffen.

Ein Eindringen in den Verkaufsraum gelang dem Täter nicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Die Polizei Haselünne bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sich unter der Rufnummer 05961 958700 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell