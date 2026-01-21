Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus einem Auto

Northeim (ots)

Moringen, Nienhagener Straße, Montag, 19.01.2026, 21.00 Uhr bis Dienstag, 20.01.2026, 07.00 Uhr

MORINGEN (Wol)

Im Zeitraum von Montag ca. 21.00 Uhr bis Dienstag ca. 07.00 Uhr kam es durch eine unbekannte Person in der Nienhagener Straße in Moringen zu einem Diebstahl aus einem Auto.

Die Person schlug die Scheibe der Beifahrertür des auf dem Grundstück geparkten Autos ein und konnte daraus eine rosa Handyhülle im Wert von ca. 50 Euro stehlen.

Der Schaden an dem Auto beträgt ca. 400 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell