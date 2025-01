POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrzeug unter Drogeneinwirkung geführt

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 23.01.2025 zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr wurden, nach mehreren Elternbeschwerden, durch Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, an der provisorischen Bußhaltestelle auf der L 517 in Weisenheim am Berg eine Schulwegkontrolle durchgeführt. Aufgrund der aktuellen Sperrung in Leistadt und der damit einhergehenden Busumleitung müssen die Schüler aktuell die provisorische Bußhaltestelle am ...

mehr