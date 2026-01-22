PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auffahrunfall mit drei Autos

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 3 / Weißer Budenweg, Mittwoch, 21.01.2026, 06.35 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch gegen 06.35 Uhr befuhr eine 45-jährige Einbeckerin die B3 aus Northeim in Richtung Edesheim. An der Einmündung "Weißer Budenweg" beabsichtigte sie nach links in die Straße einzubiegen und verringerte die Geschwindigkeit. Hinter ihr fuhr ein 65-jähriger Duderstädter mit einem 36-jährigen Beifahrer aus Duderstadt ebenfalls die B3 und wollte rechts an der 45-Jährigen vorbeifahren. Diesen Vorgang übersah ein 28-jähriger Mann aus Osterode und fuhr auf das Auto mit den zwei Männern auf. Das Auto wurde auf das vorderste Auto geschoben.

Die Einbeckerin blieb unverletzt. Die drei Männer verletzten sich bei dem Unfall leicht, benötigten jedoch keine medizinische Behandlung vor Ort.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

