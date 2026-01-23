PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss E-Scooter gefahren

Northeim (ots)

Northeim OT Langenholtensen, Braunschweiger Straße, Donnerstag, 22.01.2026, 11.30 Uhr

LANGENHOLTENSEN (Wol)

Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr stellte eine Streife der Polizei Northeim einen 62-jährigen Northeimer auf dem Gehweg liegend fest. Neben ihm lag ein E-Scooter. Die Polizeibeamten halfen dem Mann auf und bemerkten dabei Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Northeimer gab an nicht mit dem E-Scooter gefahren zu sein, sondern diesen aufgrund des Alkoholkonsums geschoben zu haben.

Zwei männliche Zeugen gaben an, dass der Mann mit dem E-Scooter die Braunschweiger Straße in Langenholtensen fahrend überquert hatte und anschließend stürzte.

Der Mann wurde für eine Blutprobenentnahme zur Northeimer Dienststelle gebracht. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 12:13

    POL-NOM: Sachbeschädigung

    Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), An der Meinte, (Parkplatz Profagus), Dienstag, der 20.01.2026, zwischen 05:15 Uhr und 14:20 Uhr. Eine bislang unbekannte Person verursachte Sachschaden an einem ordnungsgemäß geparkten PKW einer Firma aus Bodenfelde und an einem Pfosten. Anschließend entfernte sie sich in unbekannte Richtung. Die Höhe des Schadens beträgt ca. 1000 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 11:55

    POL-NOM: Auffahrunfall mit drei Autos

    Northeim (ots) - Northeim, Bundesstraße 3 / Weißer Budenweg, Mittwoch, 21.01.2026, 06.35 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Mittwoch gegen 06.35 Uhr befuhr eine 45-jährige Einbeckerin die B3 aus Northeim in Richtung Edesheim. An der Einmündung "Weißer Budenweg" beabsichtigte sie nach links in die Straße einzubiegen und verringerte die Geschwindigkeit. Hinter ihr fuhr ein 65-jähriger Duderstädter mit einem 36-jährigen ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 09:45

    POL-NOM: Diebstahl aus einem Auto

    Northeim (ots) - Moringen, Nienhagener Straße, Montag, 19.01.2026, 21.00 Uhr bis Dienstag, 20.01.2026, 07.00 Uhr MORINGEN (Wol) Im Zeitraum von Montag ca. 21.00 Uhr bis Dienstag ca. 07.00 Uhr kam es durch eine unbekannte Person in der Nienhagener Straße in Moringen zu einem Diebstahl aus einem Auto. Die Person schlug die Scheibe der Beifahrertür des auf dem Grundstück geparkten Autos ein und konnte daraus eine rosa Handyhülle im Wert von ca. 50 Euro stehlen. Der Schaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren