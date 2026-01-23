Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss E-Scooter gefahren

Northeim (ots)

Northeim OT Langenholtensen, Braunschweiger Straße, Donnerstag, 22.01.2026, 11.30 Uhr

LANGENHOLTENSEN (Wol)

Am Donnerstag gegen 11.30 Uhr stellte eine Streife der Polizei Northeim einen 62-jährigen Northeimer auf dem Gehweg liegend fest. Neben ihm lag ein E-Scooter. Die Polizeibeamten halfen dem Mann auf und bemerkten dabei Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Der Northeimer gab an nicht mit dem E-Scooter gefahren zu sein, sondern diesen aufgrund des Alkoholkonsums geschoben zu haben.

Zwei männliche Zeugen gaben an, dass der Mann mit dem E-Scooter die Braunschweiger Straße in Langenholtensen fahrend überquert hatte und anschließend stürzte.

Der Mann wurde für eine Blutprobenentnahme zur Northeimer Dienststelle gebracht. Zudem wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell