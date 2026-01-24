POL-NOM: Pkw stoßen beim Ausparken zusammen
Uslar (ots)
Neustädter Platz 25, Freitag, 23.01.2026, 15.50 Uhr
USLAR (st) - Verkehrsunfall
Eine 65 - jährige Fahrzeugführerin aus Uslar beschädigt beim Ausparken mit ihrem Pkw den abgestellten PKW eines 65 - jährigen Geschädigten aus einem Uslarer Ortsteil. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 550,00 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell