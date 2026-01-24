PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw stoßen beim Ausparken zusammen

Uslar (ots)

Neustädter Platz 25, Freitag, 23.01.2026, 15.50 Uhr

USLAR (st) - Verkehrsunfall

Eine 65 - jährige Fahrzeugführerin aus Uslar beschädigt beim Ausparken mit ihrem Pkw den abgestellten PKW eines 65 - jährigen Geschädigten aus einem Uslarer Ortsteil. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 550,00 Euro.

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

