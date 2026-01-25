POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen
Northeim (ots)
Northeim, Eschenschlag, Freitag, 23.01.2026, 20:35 Uhr
Northeim (hot)
Am 23.01.2026 gegen 20:35 Uhr standen die beiden beteiligten Fahrzeuge an einer Lichtzeichensignalanlage im Eschenschlag. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Seesen gab an, er sei von der Kupplung gerutscht und auf das vor ihm stehende Fahrzeug aufgefahren.
Durch den Aufprall wurden der 35-jährige Fahrer und sein 57-jähriger Beifahrer (beide aus Northeim) leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 3.500 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell