Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Northeim (ots)

Northeim, Eschenschlag, Freitag, 23.01.2026, 20:35 Uhr

Northeim (hot)

Am 23.01.2026 gegen 20:35 Uhr standen die beiden beteiligten Fahrzeuge an einer Lichtzeichensignalanlage im Eschenschlag. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Seesen gab an, er sei von der Kupplung gerutscht und auf das vor ihm stehende Fahrzeug aufgefahren.

Durch den Aufprall wurden der 35-jährige Fahrer und sein 57-jähriger Beifahrer (beide aus Northeim) leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 3.500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

