Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schrottsammler ohne Genehmigung unterwegs

Einbeck (ots)

37586 Dassel, Mackenser Straße

Samstag, 24.01.2026, 12:55 Uhr

EINBECK (schu)

Am Samstag wurde in der Mackenser Straße in Dassel ein Transporter aus Salzgitter kontrolliert. Der 28-jährige Fahrzeugführer sammelte offenkundig Schrott, wofür es einer Genehmigung bedurfte. Der Transporter war jedoch nicht mit einer vorgeschriebenen Warntafel ausgestattet, die anzeigt, dass der Transporter Abfälle sammelt.

Bei der Kontrolle konnte der Fahrzeugführer diesbezüglich keine vorgeschriebenen Genehmigungen, insbesondere den Umgang und das Sammeln von gefährlichen Abfällen, wie Elektroschrott, betreffend, vorweisen. Abschließend kam der Fahrzeugführer der Pflicht des Führens von sog. Tageskontrollblättern nicht nach.

In der Vergangenheit war der Fahrzeugführer bereits in gleichgelagerten Kontrollen mehrmals negativ aufgefallen, welches auf eine gewisse Beharrlichkeit schließen lässt.

Dementsprechend muss sich der Fahrzeugführer demnächst wegen dem Verstoß gegen die Gewerbeordnung aufgrund seiner beharrlichen Gleichgültigkeit gegenüber Verboten und bezüglich des unerlaubten Umgangs mit Abfällen sowie diverser Ordnungswidrigkeiten verantworten.

Die Sammlung von Schrott wurde dem Fahrzeugführer ausdrücklich untersagt und der bereits gesammelte Schrott unter polizeilicher Begleitung an einem örtlichen Entsorgungsbetrieb abgeladen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell