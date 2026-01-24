PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schrottsammler ohne Genehmigung unterwegs

Einbeck (ots)

37586 Dassel, Mackenser Straße

Samstag, 24.01.2026, 12:55 Uhr

EINBECK (schu)

Am Samstag wurde in der Mackenser Straße in Dassel ein Transporter aus Salzgitter kontrolliert. Der 28-jährige Fahrzeugführer sammelte offenkundig Schrott, wofür es einer Genehmigung bedurfte. Der Transporter war jedoch nicht mit einer vorgeschriebenen Warntafel ausgestattet, die anzeigt, dass der Transporter Abfälle sammelt.

Bei der Kontrolle konnte der Fahrzeugführer diesbezüglich keine vorgeschriebenen Genehmigungen, insbesondere den Umgang und das Sammeln von gefährlichen Abfällen, wie Elektroschrott, betreffend, vorweisen. Abschließend kam der Fahrzeugführer der Pflicht des Führens von sog. Tageskontrollblättern nicht nach.

In der Vergangenheit war der Fahrzeugführer bereits in gleichgelagerten Kontrollen mehrmals negativ aufgefallen, welches auf eine gewisse Beharrlichkeit schließen lässt.

Dementsprechend muss sich der Fahrzeugführer demnächst wegen dem Verstoß gegen die Gewerbeordnung aufgrund seiner beharrlichen Gleichgültigkeit gegenüber Verboten und bezüglich des unerlaubten Umgangs mit Abfällen sowie diverser Ordnungswidrigkeiten verantworten.

Die Sammlung von Schrott wurde dem Fahrzeugführer ausdrücklich untersagt und der bereits gesammelte Schrott unter polizeilicher Begleitung an einem örtlichen Entsorgungsbetrieb abgeladen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 24.01.2026 – 09:08

    POL-NOM: Pkw gerät ins Rutschen

    Uslar (ots) - Siemensstraße, Freitag, 23.01.2026, 23.30 Uhr USLAR (st) - Verkehrsunfall Ein 39 - jähriger Fahrzeugführer aus Uslar befährt den Försterweg und biegt nach links in die Siemensstraße ab. Auf vereister Fahrbahn gerät der Beteiligte mit seinem Pkw ins Rutschen und prallt gegen den Pkw sowie Anhänger eines 38 - jährigen Geschädigten aus Uslar. Durch den Zusammenstoß entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 17000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 09:05

    POL-NOM: Pkw stoßen beim Ausparken zusammen

    Uslar (ots) - Neustädter Platz 25, Freitag, 23.01.2026, 15.50 Uhr USLAR (st) - Verkehrsunfall Eine 65 - jährige Fahrzeugführerin aus Uslar beschädigt beim Ausparken mit ihrem Pkw den abgestellten PKW eines 65 - jährigen Geschädigten aus einem Uslarer Ortsteil. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 550,00 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren