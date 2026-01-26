Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ohne Versicherung E-Bike gefahren

Northeim (ots)

Northeim, Bundesstraße 3, Sonntag, 25.01.2026, 22.10 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Sonntag gegen 22.10 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen E-Bike-Fahrer, der augenscheinlich keine Versicherung besaß. Der 43-jährige Northeimer befuhr vorher die Bundesstraße 3 aus Edesheim in Richtung Northeim und gab an, dass er das Fahrzeug im Internet als sogenanntes Pedelec gekauft zu haben. Deshalb habe er sich um keine Versicherung gekümmert.

Bei der Kontrolle betätigte der Northeimer den vorhandenen Gashebel, wodurch das Hinterrad in Bewegung gesetzt wurde. Auch eine nachträglich durchgeführte Recherche ergab, dass das Fahrzeug als E-Bike verkauft wird, wodurch es rechtlich ein Mofa darstellt.

Dem 43-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und zudem ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell