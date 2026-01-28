Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Autos

Northeim (ots)

Northeim, Kühlhausweg, Mittwoch, 28.01.2026, 00.30 - 07.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am heutigen Mittwoch im Zeitraum von ca. 00.30 - 07.30 Uhr kam es im Kühlhausweg in Northeim zu einem Diebstahl eines BMW 530d.

Der 21-jährige Eigentümer hatte das Auto am Vorabend gegen 22.00 Uhr auf einem Stellplatz vor dem Wohnhaus abgestellt. Am Mittwoch gegen 00.30 Uhr kam ein Verwandter nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt war das Auto weiterhin vor Ort. Am Morgen um 07.30 Uhr stellte der Eigentümer das Fehlen fest und informierte die Polizei.

Der dunkelblaue BMW konnte nicht mehr geortet werden und die Pkw-Schlüssel befanden sich weiterhin im Besitz des 21-Jährigen. Der Wert des Autos wird auf einen mittleren fünfstelligen Wert geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

