Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Autos

Northeim (ots)

Northeim, Kühlhausweg, Mittwoch, 28.01.2026, 00.30 - 07.30 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am heutigen Mittwoch im Zeitraum von ca. 00.30 - 07.30 Uhr kam es im Kühlhausweg in Northeim zu einem Diebstahl eines BMW 530d.

Der 21-jährige Eigentümer hatte das Auto am Vorabend gegen 22.00 Uhr auf einem Stellplatz vor dem Wohnhaus abgestellt. Am Mittwoch gegen 00.30 Uhr kam ein Verwandter nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt war das Auto weiterhin vor Ort. Am Morgen um 07.30 Uhr stellte der Eigentümer das Fehlen fest und informierte die Polizei.

Der dunkelblaue BMW konnte nicht mehr geortet werden und die Pkw-Schlüssel befanden sich weiterhin im Besitz des 21-Jährigen. Der Wert des Autos wird auf einen mittleren fünfstelligen Wert geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  • 27.01.2026 – 09:17

    POL-NOM: Autoreifen versucht zu stehlen

    Northeim (ots) - Northeim, Göttinger Straße, Freitag, 23.01.2026, 18.00 Uhr bis Montag, 26.01.2026, 08.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Im Zeitraum von Freitag ca. 18.00 Uhr bis Sonntag ca. 08.00 Uhr haben unbekannte Personen versucht Autoreifen von einem Pkw zu stehlen. Die Personen begaben sich unbefugt auf ein Firmengelände in der Göttinger Straße in Northeim und bockten das Fahrzeug mit einem Wagenheber auf. Von der ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:02

    POL-NOM: In den Gegenverkehr geraten

    Northeim (ots) - Moringen, Feldtorstraße, Montag, 26.01.2026, 17.05 Uhr MORINGEN (Wol) Am Montag gegen 17.05 Uhr befuhr ein 56-jähriger Moringer die Feldtorstraße und geriet aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit zwei Autos. Der 35-jährige Moringer und die 35-jährige Moringerin sowie der 56-Jährige blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Autos des 56-Jährigen und der 35-Jährigen waren ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 11:51

    POL-NOM: Ohne Versicherung E-Bike gefahren

    Northeim (ots) - Northeim, Bundesstraße 3, Sonntag, 25.01.2026, 22.10 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Sonntag gegen 22.10 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Northeim einen E-Bike-Fahrer, der augenscheinlich keine Versicherung besaß. Der 43-jährige Northeimer befuhr vorher die Bundesstraße 3 aus Edesheim in Richtung Northeim und gab an, dass er das Fahrzeug im Internet als sogenanntes Pedelec gekauft zu haben. Deshalb ...

    mehr
