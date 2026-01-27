Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Autoreifen versucht zu stehlen

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße, Freitag, 23.01.2026, 18.00 Uhr bis Montag, 26.01.2026, 08.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Im Zeitraum von Freitag ca. 18.00 Uhr bis Sonntag ca. 08.00 Uhr haben unbekannte Personen versucht Autoreifen von einem Pkw zu stehlen. Die Personen begaben sich unbefugt auf ein Firmengelände in der Göttinger Straße in Northeim und bockten das Fahrzeug mit einem Wagenheber auf. Von der weiteren Tathandlung sahen die Personen ab und entfernten sich ohne Diebesgut vom Tatort.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell