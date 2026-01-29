POL-NOM: Sachbeschädigung an Fahrradstation

Northeim (ots) - Northeim, Kühlhausweg, Mittwoch, 28.01.2026, 00.30 - 07.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Am heutigen Mittwoch im Zeitraum von ca. 00.30 - 07.30 Uhr kam es im Kühlhausweg in Northeim zu einem Diebstahl eines BMW 530d. Der 21-jährige Eigentümer hatte das Auto am Vorabend gegen 22.00 Uhr auf einem Stellplatz vor dem Wohnhaus abgestellt. Am Mittwoch gegen 00.30 Uhr kam ein Verwandter nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt war das Auto weiterhin vor Ort. Am Morgen um 07.30 Uhr ...

