POL-NOM: Küchenbrand durch mutm. technischen Defekt

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Northeimer Straße, Donnerstag, 29.01.2026, 14.35 Uhr

Bad Gandersheim (lud)- Am Donnerstag, den 29.01.2026, gegen 14.35 Uhr, wurde der Leitstelle der Feuerwehr Northeim ein Wohnungsbrand in Bad Gandersheim gemeldet. Durch die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein stark qualmender Warmwasserboiler in der Küche der Wohnung festgestellt werden. Aufgrund der unverzüglich durchgeführten Löscharbeiten der Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes auf die restlichen Räumlichkeiten der Wohnung sowie auf das Wohnhaus verhindert werden. Im Rahmen einer ersten Inaugenscheinnahme durch die hinzugezogenen Kräfte der Polizei Bad Gandersheim konnte als mutmaßliche Brandursache ein technischer Defekt an einem Warmwasserboiler festgestellt werden. Die brandbetroffene Wohnung ist aufgrund der starken Rauchentwicklung kurzzeitig nicht bewohnbar. Ein Personenschaden ist nicht entstanden. Der entstandene Sachschaden durch den Küchenbrand wird auf 1.800EUR geschätzt. Die Polizei Bad Gandersheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

