POL-NOM: Unfall mit einer Leichtverletzten
Northeim (ots)
Northeim, Friedrich-List-Straße / Am Frauengraben, Donnerstag, 29.01.2026, 07.25 Uhr
NORTHEIM (Wol)
Am Donnerstag gegen 07.25 Uhr befuhr eine 59-jährige Northeimerin mit einem Auto die Friedrich-List-Straße und beabsichtigte bei einer grünen Ampelphase in die Straße "Am Frauengraben" in Northeim abzubiegen. Dabei übersah sie eine 52-jährige Fußgängerin aus Northeim, welche die Straße bei Grün in Richtung "Breiter Weg" überquerte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die 52-Jährige leicht verletzte. Zur weiteren Untersuchung wurde die Northeimerin in ein Krankenhaus gebracht.
Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell