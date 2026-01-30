Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit einer Leichtverletzten

Northeim (ots)

Northeim, Friedrich-List-Straße / Am Frauengraben, Donnerstag, 29.01.2026, 07.25 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 07.25 Uhr befuhr eine 59-jährige Northeimerin mit einem Auto die Friedrich-List-Straße und beabsichtigte bei einer grünen Ampelphase in die Straße "Am Frauengraben" in Northeim abzubiegen. Dabei übersah sie eine 52-jährige Fußgängerin aus Northeim, welche die Straße bei Grün in Richtung "Breiter Weg" überquerte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem sich die 52-Jährige leicht verletzte. Zur weiteren Untersuchung wurde die Northeimerin in ein Krankenhaus gebracht.

Am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell