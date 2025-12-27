Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Garagenvollbrand - Übergreifen auf Wohngebäude weitestgehend verhindert

Frankenthal (ots)

Am heutigen frühen Samstagmorgen wurde die Feuerwehr der Stadt Frankenthal gegen 03:50 Uhr zu einem gemeldeten Garagenbrand in die Jacob-Osterspey-Straße in Frankenthal alarmiert. Durch die ersten Einsatzkräfte konnte eine in voller Ausdehnung brennende Garage festgestellt werden, deren Brand bereits auf den Dachüberstand des direkt angebauten Wohngebäudes übergegriffen hatte, sowie eine Ausbreitung auf die Nachbargarage zu befürchten war. Durch eine unmittelbar aufgebaute Riegelstellung zum Dach, zur Nachbargarage, sowie Löscharbeiten am Dachüberstand konnte ein weiteres Übergreifen unterbunden werden. Durch weitere Löschmaßnahmen von innen im Dachbereich konnte auch hier eine weitere Ausbreitung gestoppt werden. Mittels eines massiven Löscheinsatzes mit mehreren Rohren wurde dann auch der Garagenbrand samt darin befindlichen PKW´s (Verbrennerantrieb) soweit abgelöscht.

Für die umfangreichen Nachlöscharbeiten im Garageninneren, als auch im Dachbereich von der Garage und dem Wohnhaus über eine Drehleiter - welche sich sehr kräftezehrend gestalteten - wurde die Feuerwehr Frankenthal durch Atemschutzgeräteträge der Feuerwehr der VG Lambsheim-Heßheim unterstützt. Für weitere mögliche Paralleleinsätze im Stadtgebiet übernahm die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim den Stadtschutz. Durch diese wurde dann gegen 07:20 Uhr eine Notfalltüröffnung in Flomersheim abgearbeitet.

Seitens des Bereitschaftsdienstes des EWF der Stadt Frankenthal wurde großflächig die Einsatzstelle abgestreut, da die Außentemperaturen deutlich unter 0°C das Löschwasser unmittelbar gefrieren ließen.

Nach Ende der Nachlöscharbeiten wurden die wenigen offenen Stellen im Bereich des Wohnhausdaches durch das THW Frankenthal mittels Plane abgedeckt und diese gesichert. Ebenfalls erfolgten Sicherungsmaßnahmen an der Garage im Auftrag der Polizei.

Durch die Stadtwerke Frankenthal wurden Teile des Wohnhauses stromlos geschalten. Vom eigentlichen Brandgeschehen blieben die Wohn- und Schlafräume verschont. Die Bewohner kamen während der Einsatzmaßnahmen bei den Nachbarn unter.

Die rettungsdienstliche Absicherung der eingesetzten Kräfte zur Entlastung des Regelrettungsdienstes wurde durch die Sanitätsbereitschaft des Katastrophenschutzes der Stadt Frankenthal (DRK Frankenthal) übernommen. Die Versorgung der Einsatzkräfte erfolgte durch die Schnelleinsatzgruppe Versorgung (Malteser Frankenthal). Verletzt wurde bei dem Brandereignis niemand.

Die Einsatzmaßnahmen vor Ort waren gegen 11 Uhr beendet.

Die Einsatzstelle wurde an den Kriminaldauerdienst des PP Rheinpfalz übergeben, welcher die Ermittlungen zur Brandursache und der Höhe des Sachschadens aufgenommen hat.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit rund 30 Kräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz. Die Feuerwehr der VG Lambsheim-Heßheim unterstützte mit mehreren Atemschutztrupps, die Feuerwehr Bobenheim-Roxheim übernahm den Stadtschutz während der Einsatzmaßnahmen.

Weiterhin unterstützte die Feuerwehr Ludwigshafen (Feuerwehr Oppau) bei den Hygienemaßnahmen der aus dem Einsatz entlassenen Einsatzkräfte.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Frankenthal, übermittelt durch news aktuell