Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Northeim (ots)

Northeim (pel) - B 446 von Hardegsen in Richtung Lütgenrode, Freitag, 30.01.2026, 17:55 Uhr.

Am frühen Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 34-jährige Frau aus Nörten-Hardenberg und ihre 6-jährige Tochter leicht verletzt wurde.

Die Frau fuhr mit ihrer Tochter in ihrem VW Polo von Hardegsen in Richtung Lütgenrode. Kurz vor dem Ortseingang Lütgenrode bremste sie ab.

Ein 23-Jähriger aus Holzminden bemerkte zu spät, dass die Frau bremste, und fuhr mit seinem Transporter auf den VW Polo auf. Die Frau und ihre Tochter wurden dadurch leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung vor Ort war jedoch nicht notwendig.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell