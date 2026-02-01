Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Spielzeugtraktor entwendet

Einbeck (ots)

Einbeck, Knochenhauerstraße

Samstag, 31.01.2026, 12:30 Uhr

Am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, meldete sich eine aufmerksame Bürgerin telefonisch beim Polizeikommissariat Einbeck, da sie soeben einen Diebstahl beobachtet habe. Zwei dunkel gekleidete Männer hätten einen Spielzeugtraktor aus der Warenauslage des benachbarten Spielzeugwarengeschäfts entwendet und seien mit einem dunklen Pkw mit nicht deutschem Kennzeichen geflüchtet. Der Sachverhalt konnte im Zuge der anschließenden Anzeigenerstattung bestätigt werden. Aufgrund der noch flüchtigen Täter bittet die Polizei Einbeck mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, sich bei der hiesigen Dienststelle zu melden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell