Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfallflucht nach Driftversuchen

Neuhaus am Rennweg (ots)

In der Zeit vom 02.01.2026 gegen 22:30 Uhr bis zum 03.01.2026 um 01:00 Uhr ereignete sich in Neuhaus am Rennweg in der Straße Am Wasserturm eine Unfallflucht. Hierbei wurde eine am Fahrbahnrand stehende Straßenlaterne schwer beschädigt. In dieser Zeit gab es aufgrund der winterglatten Fahrbahn etliche Fahrzeuge, welche am Tatort Driftversuche unternahmen, wobei höchtswahrscheinlich der Schaden entstanden ist. Bei dem Verursacherfahrzeug muss es sich um einen grünen Pkw gehandelt haben, da an der Laterne dementsprechende Lackspuren vorhanden waren. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500,- EUR geschätzt.

Wer Hinweise zum Tatfahrzeug bzw. zum Täter machen kann wird gebeten sich unter der Telefonnummer 03675/875-0 bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter dem Az. VUS/0001544/2026 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell