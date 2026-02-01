PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Northeim (ots)

37154 Northeim, 31.01.2026 - 01.02.2026

Northeim (mho)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellte die Polizei Northeim mehrere Fahrten unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss fest.

Den "Anfang" machte ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Northeim, der am Samstag gegen 19:20 Uhr in der Einbecker Landstraße kontrolliert wurde. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 23:00 Uhr wurde im Bereich Friedrich-Ebert-Wall eine 46-jährige Frau aus Northeim festgestellt. Diese hatte zuvor mit ihrem Pkw am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Auch ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ferner wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Den "Abschluss" bildete ein 19-jähriger Mann aus Hardegsen. Er wurde im Klosterweg in Nörten-Hardenberg kontrolliert, nachdem er mit seinem Pkw ebenfalls am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen hatte. Auch hier reagierte ein Drogentest positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Northeim darauf hin, dass Alkohol- und Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr weiterhin zu den Hauptunfallursachen zählen. Die Polizei Northeim wird daher auch künftig verstärkt Kontrollen zur Bekämpfung dieser Unfallursachen durchführen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 01.02.2026 – 16:35

    POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

    Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg (pel), Angerstein, Hannoversche Straße. Am 31.01.2026 gegen 16:35 Uhr führte die Polizei Northeim in Angerstein, im Bereich der Hannoverschen Straße, eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem VW-Fahrer durch. Dabei wurde festgestellt, dass der 66-jährige Fahrer aus Bovenden unter Alkoholeinfluss stand. Da sich der Wert im Bereich der relativen Fahruntüchtigkeit befand, wurde ein ...

    mehr
  • 01.02.2026 – 08:39

    POL-NOM: Spielzeugtraktor entwendet

    Einbeck (ots) - Einbeck, Knochenhauerstraße Samstag, 31.01.2026, 12:30 Uhr Am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, meldete sich eine aufmerksame Bürgerin telefonisch beim Polizeikommissariat Einbeck, da sie soeben einen Diebstahl beobachtet habe. Zwei dunkel gekleidete Männer hätten einen Spielzeugtraktor aus der Warenauslage des benachbarten Spielzeugwarengeschäfts entwendet und seien mit einem dunklen Pkw mit nicht ...

    mehr
  • 31.01.2026 – 14:22

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

    Northeim (ots) - Northeim (pel) - B 446 von Hardegsen in Richtung Lütgenrode, Freitag, 30.01.2026, 17:55 Uhr. Am frühen Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 34-jährige Frau aus Nörten-Hardenberg und ihre 6-jährige Tochter leicht verletzt wurde. Die Frau fuhr mit ihrer Tochter in ihrem VW Polo von Hardegsen in Richtung Lütgenrode. Kurz vor dem Ortseingang Lütgenrode bremste sie ab. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren