Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Northeim (ots)

37154 Northeim, 31.01.2026 - 01.02.2026

Northeim (mho)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellte die Polizei Northeim mehrere Fahrten unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss fest.

Den "Anfang" machte ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Northeim, der am Samstag gegen 19:20 Uhr in der Einbecker Landstraße kontrolliert wurde. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 23:00 Uhr wurde im Bereich Friedrich-Ebert-Wall eine 46-jährige Frau aus Northeim festgestellt. Diese hatte zuvor mit ihrem Pkw am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Auch ihr wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ferner wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Den "Abschluss" bildete ein 19-jähriger Mann aus Hardegsen. Er wurde im Klosterweg in Nörten-Hardenberg kontrolliert, nachdem er mit seinem Pkw ebenfalls am öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen hatte. Auch hier reagierte ein Drogentest positiv auf THC. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Northeim darauf hin, dass Alkohol- und Drogenbeeinflussung im Straßenverkehr weiterhin zu den Hauptunfallursachen zählen. Die Polizei Northeim wird daher auch künftig verstärkt Kontrollen zur Bekämpfung dieser Unfallursachen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell