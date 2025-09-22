Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Öffentlichkeitsfahndung nach 26-jährigem Martin F. aus Lahnstein

Lahnstein (ots)

Seit Sonntag, 21.09.2025 gegen 5 Uhr wird Martin F. aus Lahnstein vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Personenbeschreibung / Besondere Hinweise

- 170-175 cm groß - Sehr schlank, 50-55 kg - Braune, kurze Haare - Braune Augen - 2 Ohrlöcher mit Stecker - Tattoo am linken Zeigefinger (Oberseite): Kreuz

Ein Foto des Vermissten ist hier einsehbar: https://s.rlp.de/v7UYHSD

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Koblenz unter 0261-92156 390 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell