Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Ernst-Reuter-Straße, (Nähe Bikers Point), zwischen Donnerstag, dem 29.01.2026, 08:00 und Freitag, dem 30.01.2026, 16:40 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Ernst-Reuter-Straße und stieß mit einem geparktem PKW einer Uslarer Firma zusammen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

