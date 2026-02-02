Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Uslar, (go), Wiesenstraße, (Parkplatz Einkaufsmarkt), Freitag, der 30.01.2026, 13:50 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den ordnungsgemäß geparkten PKW eines 69- jährigen aus Bodenfelde und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Daten zu hinterlassen. Durch Zeugen konnte der Fahrzeugführer später durch die eingesetzten Beamten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell