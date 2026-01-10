Feuerwehr Bochum

FW-BO: Wohnungsbrand in Bochum-Eppendorf

Bochum (ots)

Heute Nacht gegen 4:10 Uhr, wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Brand in der Herman-Bittner-Straße im Stadtteil Eppendorf alarmiert. Anwohner hatten Brandgeruch festgestellt und die Feuerwehr gerufen. Bei Eintreffen der ersten Kräfte war deutlicher Brandgeruch wahrnehmbar vor einer Wohnung im Erdgeschoss. Zwei Trupps unter Atemschutz gingen mit C-Strahlrohr vor, es brannte ein Adventsgesteck auf einem Tisch. Das Feuer wurde schnell gelöscht, die ältere Bewohnerin dem Rettungsdienst zur Behandlung übergeben. Abschließend wurde die Einsatzstelle mit einem Hochleistungslüfter rauchfrei gemacht. Zwei Löschzüge, der Rettungsdienst und der Einsatzleitdienst waren vor Ort. Der Einsatz dauerte ca. 50 Minuten, die Polizei hat die Einsatzstelle übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell