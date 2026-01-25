PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher scheitern an Tresor+++Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen+++Pkw-Fahrerin mit Laser geblendet+++Trunkenheitsfahrten

Hofheim (ots)

1. Einbrecher scheitern an Tresor

Kriftel, Kapellenstraße, Samstag, 24.01.2026, 23:45 Uhr

(jk)Unbekannte Täter sind in der Samstagnacht in eine Bäckerei eingebrochen. Zunächst hebelten die Einbrecher eine Tür im hinteren Bereich auf und gelangten so in das Objekt. Die Täter begaben sich in das Büro der Filialleitung. Hier wurde versucht ein Tresor zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht, woraufhin die Unbekannten in unbekannte Richtung flüchteten. Insgesamt entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

2. Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen

Eppstein, B455, Samstag, 24.01.2026, 13:19 Uhr

(jk)Eine Verkehrskontrolle endet für einen 35-Jährigen Flörsheimer mit mehreren Anzeigen. Zur genannten Zeit kontrollierten Polizeibeamte der Polizeistation Kelkheim auf der B455 einen VW Golf. Während der Kontrolle zeigten sich bei dem Fahrer Anzeichen für einen vorherigen Btm-Konsum, welcher sich durch einen durchgeführten Vortest bestätigte. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass an dem Golf Kennzeichen angebracht waren, die nicht auf diesen zugelassen waren und das Fahrzeug über keinen Versicherungsschutz verfügte. Auf der Polizeistation Kelkheim wurde eine Blutentnahme bei dem Beschuldigten durchgeführt und entsprechende Anzeigen gegen diesen gefertigt.

3. Pkw-Fahrerin mit Laser geblendet

Bad Soden, Königsteiner Straße, Samstag, 24.01.2026, 22:12 Uhr

(jk)Zwei unbekannte Jugendliche haben eine Pkw-Fahrerin geblendet. Die 20-Jährige Hofheimerin befuhr mit ihrem PKW die Königsteiner Straße in Bad Soden, als sie mittels eines Laserpointers geblendet wurde. Ihre Sicht wurde dadurch beeinträchtigt, so dass sie beinahe einen Unfall verursacht hätte. Die Jugendlichen werden als männlich und zwischen 14-18 Jahre beschrieben. Diese waren dunkel gekleidet und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Polizeistation in Eschborn hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen sich unter der Rufnummer 06196/9695-0 zu melden.

4. Trunkenheitsfahrt

Flörsheim, Kirschgartenstraße, Samstag 24.01.2026, 21:05 Uhr

(jk)Der Fahrer eines Fiat wurde aufgrund seiner auffälligen Fahrweise durch Beamte der Polizeistation Flörsheim kontrolliert. Während der Kontrolle konnte bei dem 45-Jährigen Fahrer deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrer muss sich nun einer entsprechenden Anzeige verantworten.

5. Trunkenheitsfahrt

Hattersheim, Johann-Sebastian-Bach-Straße, Samstag, 24.01.2026, 22:36 Uhr

(jk)Durch Zeugen wurde die Polizeistation Hofheim auf eine mögliche Fahrt unter Alkoholeinfluss aufmerksam gemacht. Der Fahrer eines Renault konnte daraufhin angetroffen werden. Diese zeigte deutliche Anzeichen eines vorherigen Alkoholkonsum. Er musste sich daher auf der Polizeistation in Hofheim einer Blutentnahme unterziehen.

