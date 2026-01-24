PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Einbruch in Einfamilienhaus +++ Garage aufgebrochen +++ Auto ausgeräumt +++ Auto zerkratzt +++ Verkehrsunfallflucht +++

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Einfamilienhaus

Kelkheim, Taunusstraße, Freitag, 23.01.2026, 16:35 Uhr bis 18:15 Uhr

(sb) Am Freitagnachmittag kam es in Kelkheim zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Unbekannte Täter hebelten im Zeitraum zwischen 16:35 Uhr und 18:15 Uhr ein Fenster im ersten Obergeschoss eines Wohnhauses in der Taunusstraße auf und gelangten so in das Gebäude. Zuvor waren die Täter über den Garten sowie eine Außentreppe auf den Balkon gelangt. Aus dem Haus wurden diverser Schmuck sowie eine größere Menge Bargeld entwendet. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (06196) 20730 zu melden.

2. Garage aufgebrochen

Hattersheim, Rossertstraße, Freitag, 23.01.2026, 12:00 Uhr bis Samstag, 24.01.2026, 08:00 Uhr

(sb) In der Zeit von Freitagmittag bis Samstagmorgen brachen Unbekannte in eine Garage in der Rossertstraße im Stadtteil Okriftel ein. Die Täter öffneten die Garage augenscheinlich durch Aufdrücken. Entwendet wurden ein Motorroller der Marke Vespa sowie zwei E-Bikes. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 20790 zu melden.

3. Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Bad Soden am Taunus, Alleestraße, Freitag, 23.01.2026, 19:30 Uhr bis 22:30 Uhr

(sb) Am Freitagabend wurde ein Fahrzeughalter in Bad Soden Opfer eines Diebstahls aus seinem Pkw. Unbekannte Täter begaben sich zu einem in der Alleestraße abgestellten schwarzen Mini Cooper und öffneten im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 22:30 Uhr unbemerkt den Kofferraum. Hieraus entwendeten sie einen Koffer sowie mehrere Taschen. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizeistation Eschborn bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer (06196) 20730.

4. Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Hochheim am Main, Weinbergstraße, Mittwoch, 21.01.2026, 19:30 Uhr bis Freitag, 23.01.2026, 06:00 Uhr

(sb) In Hochheim beschädigte ein unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen ein geparktes Fahrzeug. Der Täter zerkratzte einen am Fahrbahnrand der Weinbergstraße abgestellten grauen Toyota Yaris vermutlich beim Vorbeigehen auf der zum Gehweg hin gelegenen Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Täter unerkannt. Die Polizeistation Flörsheim bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (06145) 54760 zu melden.

5. Verkehrsunfallflucht

Bad Soden am Taunus, Rother Weingartenweg, Freitag, 23.01.2026, 20:40 Uhr

(sb) Am Freitagabend ereignete sich im Rother Weingartenweg in Bad Soden eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Vorbeifahren einen dort abgestellten grauen Mercedes E 220d, vermutlich durch Streifen des linken vorderen Kotflügels. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Regionale Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (06192) 20790 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell