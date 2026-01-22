PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Bargeld und Schmuck gestohlen +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Alarmanlage verscheucht Einbrecher +++ Werkzeuge aus Transporter entwendet

Hofheim (ots)

1. Bargeld und Schmuck gestohlen,

Hattersheim, Goethestraße, Montag, 19.01.2026, 12:00 Uhr bis Donnerstag, 22.01.2026, 02:00 Uhr

(ro)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen Schmuck und Bargeld aus einer Wohnung in Hattersheim gestohlen. Zwischen Montag, 12:00 Uhr, und Donnerstag, 02:00 Uhr, näherten sich die Einbrecher einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße und hebelten das Fenster einer Erdgeschosswohnung auf, nachdem sie den Rollladen nach oben geschoben hatten. Aus dem Inneren ließen sie Schmuck und Bargeld mitgehen, bevor sie unbemerkt von dannen zogen. Hinweise zum Einbruch bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 an die Kriminalpolizei.

2. Einbruch in Wohnhaus,

Hofheim, Zeilsheimer Straße, Sonntag, 18.01.2026, 11:00 Uhr bis Mittwoch, 21.01.2026, 11:30 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen sind Einbrecher in ein Wohnhaus in Hofheim eingestiegen. Die Täter näherten sich zwischen Sonntag- und Mittwochvormittag dem Grundstück in der Zeilsheimer Straße und machten sich gewaltsam an der Terrassentür des Einfamilienhauses zu schaffen. Im Inneren durchsuchten sie die Wohnräume und flüchteten mit Schmuck im Gepäck in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Alarmanlage verscheucht Einbrecher,

Eschborn, Hauptstraße, Donnerstag, 22.01.2026, 03:20 Uhr

(ro)In Eschborn hat eine ausgelöste Alarmanlage in der Nacht zum Donnerstag Einbrecher verscheucht. Ersten Ermittlungen zufolge näherten sich zwei Personen der Rückseite des Gebäudes in der Hauptstraße und machten sich gewaltsam an der dortigen Tür einer Bar zu schaffen. Hierbei lösten sie die Alarmanlage aus, woraufhin das Duo eilig in unbekannte Richtung flüchtete. Einer der Täter wird als ca. 1,80 Meter groß beschrieben. Er soll eine dunkle Jacke, einen Kapuzenpullover und eine helle Hose getragen haben. Sein Komplize trug helle Oberbekleidung. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

4. Werkzeuge aus Transporter entwendet,

Kelkheim-Fischbach, Am Hohenstein, Dienstag, 20.01.2026, 17:00 Uhr bis Mittwoch, 21.01.2026, 09:00 Uhr

(ro)In Kelkheim-Fischbach haben Diebe in der Nacht zum Mittwoch Werkzeug aus einem Transporter gestohlen. Die Täter näherten sich einem weißen Citroen, der zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Mittwoch, 09:00 Uhr, auf dem Parkplatz einer Firma in der Straße "Am Hohenstein" abgestellt war. Sie hebelten die Hecktür des Fahrzeugs auf und nahmen Werkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro an sich, bevor sie flüchteten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

