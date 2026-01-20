PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Falsche Bankmitarbeiter in Kriftel +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Werkzeuge entwendet

Hofheim (ots)

1. Falsche Bankmitarbeiter in Kriftel,

Kriftel, Freitag, 16.01.2026, 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr

(ro)Am Freitag haben sich Betrüger einer Krifteler Bürgerin gegenüber als Bankmitarbeiter ausgegeben und sie letztlich um mehrere Tausend Euro gebracht. Zunächst kontaktierte ein angeblicher Mitarbeiter der Hausbank die Frau telefonisch. Wegen Sicherheitsproblemen müsse man die Bankkarten austauschen. Zu diesem Zwecke erschien an ihrer Wohnanschrift im Robert-Schumann-Ring ein Abholer, welche die Karten samt PIN in Empfang nahm. Im Nachgang kam es dann zu einer unberechtigten Abbuchung vom Konto der Frau an einem Automaten einer Bankfiliale in der Frankfurter Straße. Der Abholer brachte die Bankkarte zurück und überzeugte die Geschädigte noch, ihm weiteres Bargeld auszuhändigen, welches sie zu Hause aufbewahrt hatte. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Er war etwa 25 Jahre alt, circa 1,80 bis 1,85 m groß, von schlanker Statur und hatte schwarze Haare. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise, insbesondere zu dem Abholer aus Kriftel, unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Wohnhaus,

Kriftel, Lindenstraße, Freitag, 09.01.2026, 11:00 Uhr bis Montag, 19.01.2026, 13:30 Uhr

(ro)In den vergangenen Tagen haben Einbrecher ein Wohnhaus in Kriftel heimgesucht. Die Unbekannten nutzten die Abwesenheit der Bewohner und begaben sich zwischen Freitagmorgen, 09.01.2026, und Montagmittag, 19.01.2026, auf das Grundstück in der Lindenstraße. Sie machten sich gewaltsam an der Terrassentür des Anwesens zu schaffen und gelangten so ins Innere. Hier durchsuchten sie die Wohnräume nach Wertgegenständen. Nach jetzigem Stand wurde nichts entwendet. Die Kriminalpolizei ermittelt und erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0.

3. Werkzeuge entwendet,

Hofheim-Marxheim, Sachsenring, Sonntag, 18.01.2026, 19:15 Uhr bis Montag, 19.01.2026, 07:45 Uhr

(ro)In Hofheim-Marxheim haben Diebe in der Nacht zum Montag Werkzeuge aus einem Transporter entwendet. Die Täter näherten sich zwischen 19:15 Uhr und 07:45 Uhr dem im Sachsenring abgestellten weißen Citroen Jumper. Wie genau sie das Fahrzeug öffneten, ist bislang noch nicht bekannt. Aus dem Inneren ließen sie Werkzeuge im Wert von rund 5.000 Euro mitgehen, bevor sie unerkannt flüchteten. Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell