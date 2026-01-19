PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher gestört +++ Werkzeuge aus VW gestohlen +++ Von Hunden angegriffen +++ Außenspiegel beschädigt +++ Alkoholisierte Fahrer verursachen Unfälle

Hofheim (ots)

1. Einbrecher gestört,

Eschborn, Karlsbader Straße, Freitag, 16.01.2026, 18:15 Uhr

(ro)Am frühen Freitagabend wurden Unbekannte beim Einbruch in ein Wohnhaus in Eschborn gestört.

Ersten Erkenntnissen zufolge betraten zwei Personen gegen 18:15 Uhr ein Grundstück in der Karlsbader Straße und schlugen die Terrassentür des Einfamilienhauses ein. Als ein Anwohner in der Nähe das Licht einschaltete, fühlten sich die Unbekannten gestört und machten sich eilig in Richtung des Entenweihers davon. Die eilig entsandten Streifen konnten die Flüchtigen nicht mehr ausfindig machen. Bei den Tätern soll es sich um zwei etwa 1,80 große Männer unter 30 mit kurzen dunklen Haaren handeln. Einer soll einen Dreitagebart, der andere einen Vollbart getragen haben. Beide waren mit schwarzen Jacken bekleidet.

Sollten Sie verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Einbruchs beitragen könnten, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

2. Werkzeuge aus VW gestohlen,

Hofheim-Diedenbergen, Kiebitzweg, Donnerstag, 15.01.2026, 17:00 Uhr bis Freitag, 16.01.2026, 06:50 Uhr

(ro)In der Nacht zum Freitag haben Diebe Werkzeuge aus einem VW in Hofheim-Diedenbergen gestohlen. Die Täter näherten sich zwischen 17:00 Uhr und 06:50 Uhr dem im Kiebitzweg abgestellten weißen VW Caddy und öffneten gewaltsam eine Scheibe der Hecktür. Sie entnahmen Werkzeuge im Wert von rund 2.000 Euro aus dem Fahrzeug und flüchteten unerkannt. Die Kriminalpolizei nimmt Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Von Hunden angegriffen,

Sulzbach, Feldweg (verlängerte Bahnstraße), Freitag, 16.01.2026, 12:30 Uhr

(ro)Eine Frau und ihr Hund sind am Freitag von zwei Hunden in Sulzbach angegriffen worden.

Die Eppsteinerin war mit ihrem Hund gegen 12:30 Uhr auf einem Feldweg nahe der Bahnstraße unterwegs, als ihr eine Frau mit zwei Pitbulls begegnete. Beide Hunde hätten an der Leine gerissen und seien auf die Spaziergängerin zugelaufen, die ihren Hund schon auf den Arm genommen hatte. Die Pitbulls seinen an ihr hochgesprungen, bissen und kratzten die Frau sowie deren Hund, die hierdurch beide verletzt wurden. Im Anschluss sei die Halterin mit ihren Pitbulls schnell in Richtung der Bahnstraße gelaufen. Sie soll von einer weiteren Frau mit Kinderwagen begleitet worden sein. Die Frau wird als etwa 1,70 Meter groß, zwischen 30 bis 40 Jahre alt, von normaler Statur und mit einem dunklen Oberteil bekleidet beschrieben.

Die Polizeistation Eschborn ermittelt nun und bittet unter der Rufnummer (06196) 9695-0 um Hinweise zu dem Vorfall.

4. Außenspiegel von zwei geparkten Autos beschädigt, Kelkheim-Münster, Danziger Straße, Samstag, 17.01.2026, 01:00 Uhr bis Sonntag, 18.01.2026, 13:00 Uhr

(ro)In Kelkheim-Münster hat ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag die Außenspiegel von zwei Fahrzeugen beschädigt. Die beiden Pkw waren zwischen 01:00 Uhr und 13:00 Uhr unweit voneinander in der Danziger Straße abgestellt. Bei einem grauen Peugeot 3008 war der rechte, bei einem grauen Mercedes A180 der linke Außenspiegel beschädigt worden. Der Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749-0 entgegen.

5. Betrunken von der Fahrbahn abgekommen - auf Felge weitergefahren, Kelkheim, Landesstraße 3014, Freitag, 16.01.2026, 16:35 Uhr

(ro)Ein betrunkener Autofahrer ist am Freitagnachmittag im Bereich Sulzbach von der Fahrbahn abgekommen und anschließend noch auf der Felge weitergefahren. Ein 67-Jähriger fuhr in seinem Hyundai von der Bundesstraße 8 in Richtung Kelkheim auf die Landesstraße 3014. Hier touchierte er eine Betonwand auf der linken Fahrbahnseite und geriet anschließend auf den rechtsseitig der Fahrbahn befindlichen Grünstreifen. Obwohl sich die Lauffläche eines Reifens des Fahrzeugs gelöst hatte, fuhr der Fahrer weiter in Richtung Kelkheim. Nachdem aufmerksame Zeugen gegen 16:35 Uhr die Polizei informiert hatten, konnten die Beamten den Mann kurz darauf in seinem Pkw antreffen. Schnell wurde der Grund für den Unfall klar: der Fahrer hatte offensichtlich zuvor Alkohol konsumiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest lieferte einen Wert von über 2 Promille. Der 67-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten, wo ihm Blut von einer Ärztin abgenommen wurde. Nachdem die Beamten den Führerschein des Mannes einbehalten hatten, wurde er wieder entlassen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

6. Alkoholisiert Unfall verursacht und dann geflüchtet, Flörsheim, Bürgermeister-Lauck-Straße, Montag, 19.01.2026, 01:00 Uhr

(ro)In Flörsheim hat eine alkoholisierte Autofahrerin in der Nacht zum Montag einen Unfall verursacht und ist im Anschluss geflüchtet. Gegen 01:00 Uhr befuhr die 37-Jährige in ihrem BMW die Bürgermeister-Lauck-Straße vom Perols-Kreisel kommend in Richtung Rheinallee. Hierbei stieß sie gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Sprinter. Vor Ort traf die alarmierte Streife nur den Begleiter der Fahrerin an, diese war zu Fuß geflüchtet. Die Polizei konnte die Verursacherin kurz darauf antreffen, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Sie musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurde sie wieder entlassen. Der nicht mehr fahrbereite Sprinter musste abgeschleppt werden. Insgesamt wird der entstandene Schaden auf etwa 11.000 Euro geschätzt.

