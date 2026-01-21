PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Nach Streit geschlagen +++ Einbruch in ein Mehrfamilienhaus +++ Anhänger angegangen +++ 19-Jährige bei Unfall verletzt - schwarzer BMW flüchtig - Zeugen gesucht +++ Berauscht Unfall verursacht

Hofheim (ots)

1. Nach Streit geschlagen,

Hofheim, Hattersheimer Straße, Dienstag, 20.01.2026, 21:40 Uhr

(ro)Am Dienstagabend ist in Hofheim ein 32-Jähriger nach einem Streit von mehreren Personen geschlagen worden. Der Mann geriet während einer Fahrt mit dem Schienenersatzverkehr von Höchst in Richtung Niedernhausen mit fünf jungen Männern in Streit. Am S-Bahnhof in der Hattersheimer Straße stiegen die zuvor Genannten aus. Der 32-Jährige soll dann von zwei Personen aus der Gruppe mit einer Eisenstange und einem Gürtel geschlagen worden sein, zudem habe man ihm ein Messer vorgehalten. Die Gruppe flüchtete in Richtung Chinonplatz, als der Geschlagene die Polizei alarmierte. Im Rahmen der Fahndung konnten die eilig entsandten Streifen zwei der beschriebenen Personen in der Nähe antreffen und kontrollieren. Die beiden 19-Jährigen mussten die Beamten zur Dienststelle begleiten und wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen zu den drei weiteren Beteiligten, die zwischen 16 und 18 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein sollen, sowie zum Hintergrund und Ablauf der Tat dauern weiter an.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 bei der Polizeistation Hofheim zu melden.

2. Einbruch in ein Mehrfamilienhaus,

Hofheim a.T., Marxheim, Flörsheimer Straße, Sonntag, 18.01.2026, 15:00 Uhr bis Dienstag, 20.01.2026, 14:00 Uhr

(lr) Zwischen Sonntag- und Dienstagnachmittag kam es im Hofheimer Stadtteil Marxheim zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Flörsheimer Straße auf, um sich so Zugang zu verschaffen. Sie durchsuchten anschließend die Wohnung und entwendeten Schmuck. Daraufhin machten sich die Täter über das schon geöffnete Fenster in unbekannte Richtung aus dem Staub.

Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Nummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. Stützräder und Bremsvorrichtungen von Anhängern entwendet, Eschborn, Ludwig-Erhard-Straße, Montag, 19.01.2026, 17:00 Uhr bis Dienstag, 20.01.2026, 10:00 Uhr

(ro)In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Eschborn Stützräder und Bremsvorrichtungen von Anhängern abmontiert und entwendet. Die Täter näherten sich mehreren auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Ludwig-Erhard-Straße abgestellten Anhängern der Marke "Brenderup" und machten sich daran zu schaffen. Nachdem sie insgesamt fünf Stützräder und vier Bremsvorrichtungen demontiert hatten, zogen die Diebe unbemerkt samt Beute von dannen. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. 19-Jährige bei Unfall verletzt - schwarzer BMW flüchtig - Zeugen gesucht, Kelkheim, Altkönigstraße, Dienstag, 20.01.2026, 17:20 Uhr

(ro)In Kelkheim kam es am Dienstag zu einer Kollision zwischen einem BMW und einem E-Scooter, in Folge dessen die E-Scooter-Fahrerin verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach der Fahrerin des flüchtigen Mini Cooper. Eine 19-Jährige überquerte gegen 17:20 Uhr mit ihrem E-Scooter einen Zebrastreifen in der Altkönigstraße, als sie von einem schwarzen Mini touchiert wurde, daraufhin stürzte und sich verletzte. Die Mini-Fahrerin, die von der Parkstraße kommend in Richtung Gundelhardtstraße unterwegs gewesen war, setzte jedoch anschließend ihre Fahrt in unbekannte Richtung fort, ohne sich um die verletzte 19-Jährige zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen schwarzen Mini mit "MTK"-Kennzeichen (Main-Taunus-Kreis) handeln, die Fahrerin kann nicht näher beschrieben werden. Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeuginnen oder Zeugen des Unfalls sowie Personen, die Hinweise auf den flüchtigen schwarzen Mini sowie dessen Fahrerin geben können, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

5. Berauschter Fahrer verursacht Unfall, Flörsheim, Richard-Wagner-Straße, Mittwoch, 21.02.2026, 00:40 Uhr

(ro)In Flörsheim hat ein berauschter Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch einen Unfall verursacht. Der 39-Jährige war in seinem Opel in der Richard-Wagner-Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Silcherstraße wendete der Fahrer und touchierte hierbei ein geparktes Fahrzeug. Anstatt Anzuhalten setzte der Opelfahrer die Fahrt kurz fort, um sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand zu parken. Währenddessen stieß er gegen die Stoßstange eines weiteren geparkten Fahrzeugs. Dies wurde von aufmerksamen Zeugen beobachtet, die gegen 00:40 Uhr die Polizei alarmierten. Die entsandte Streife traf den Opelfahrer noch im Pkw sitzend an. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC und Kokain, weshalb der Mann die Beamten zur Dienststelle begleiten musste. Nachdem ihm Blut von einem Arzt abgenommen worden war, konnte der 39-Jährige die Polizeistation wieder verlassen. Er muss sich nun in einem entsprechenden Verfahren verantworten.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell