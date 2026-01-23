PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher scheitern an Zugangstür +++ Sachbeschädigung an Fensterscheibe

Hofheim (ots)

1. Einbrecher scheitern an Zugangstür,

Bad Soden, Königsteiner Straße, Mittwoch, 21.01.2026, 2.45 Uhr

(da)Am frühen Mittwochmorgen scheiterten Einbrecher an der Zugangstür einer Bankfiliale in Bad Soden. Gegen 2.45 Uhr versuchten die beiden bislang Unbekannten, die Tür der Filiale in der Königsteiner Straße nahe dem Alten Kurpark aufzuhebeln. Zwar gelangten sie in den Vorraum, jedoch nicht in die dahinter befindlichen Räumlichkeiten. Deshalb suchten sie wenige Minuten später ohne Beute das Weite. Ihre missglückte Tat wurde jedoch von einer Videokamera aufgezeichnet, weshalb einer der Täter als männlich und dunkel gekleidet beschrieben werden konnte. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer (06196) 2073-0 Hinweise entgegen.

2. Sachbeschädigung an Fensterscheibe,

Eschborn, Neugasse, Freitag, 23.01.2026, 0.35 Uhr

(da)Am Freitag kurz nach Mitternacht haben Unbekannte die Fensterscheibe eines Wohnhauses in Eschborn beschädigt. Gegen 0.35 Uhr wurden die Anwohner des Mehrfamilienhauses in der Neugasse durch den Bruch einer Fensterscheibe im Obergeschoss geweckt. Unbekannte hatten diese von der Straße aus mutwillig zerstört. Zeugen sahen noch eine dunkel gekleidete Person und einen dunklen VW Golf GTI, der in Richtung Eschenplatz davonfuhr. Die Polizeistation Eschborn ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer (06196) 9695-0 mögliche Hinweise entgegen.

