Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Einreiseversuch nach Deutschland endet mit dreimonatiger Haftstrafe

Basel (ots)

Die Bundespolizei hat einen 35-Jährigen Mann bei der Einreise nach Deutschland festgenommen. Dieser verbringt die nächsten Monate im Gefängnis.

Am späten Dienstagabend (13.01.2026) versuchte ein 35-Jähriger algerischer Staatsangehöriger über Basel mit einem Fernzug in die Bundesrepublik Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle der Personalien wurde festgestellt, dass der Mann mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Der Mann wurde in beiden Fällen wegen verschiedener Diebstahlsdelikte verurteilt. Die Bundespolizei verbrachte die Person in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt, wo er seine dreimonatige Haftstrafe verbüßen muss. Wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz wurde zudem ein Strafverfahren gegen den 35-Jährigen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

