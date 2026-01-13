PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Per Haftbefehl Gesuchter führt Kneck-Knife am Hauptbahnhof mit sich

Freiburg (ots)

Die Bundespolizei nimmt einen per Haftbefehl gesuchten Mann am Hauptbahnhof Freiburg fest. Bei der Festnahme fuhr dieser ein Kneck-Knife mit sich.

Am frühen Montagabend (12.01.2026) konnte eine Streife der Bundespolizei einen 53-Jährigen deutschen Staatsangehörigen am Hauptbahnhof antreffen. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen des Diebstahls mit Waffen hatte ein Gericht den Mann zu einer Geldstrafe verurteilt. Da der Gesuchte die Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert und muss dort die 112-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen. Da der Mann im Hauptbahnhof ein Kneck-knife mit sich führte, wurde durch die Bundespolizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Das Messer wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

