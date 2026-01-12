PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei setzt Einreisesperre durch

Weil am Rhein (ots)

Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte ein 26-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück.

Am Sonntagnachmittag (11.01.2026) versuchte der algerische Staatsangehörige am Grenzübergang, Weil am Rhein - Friedlingen nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle des Mannes in der grenzüberschreitenden Straßenbahn stellte sich heraus, dass die Bundespolizei den Mann erst wenige Tage zuvor aufgrund eines unerlaubten Aufenthaltes nach Frankreich zurückgeschoben hatte. Deswegen besteht gegen ihn ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und wies den Mann in die Schweiz zurück.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 14:30

    BPOLI-WEIL: Kontrolle endet mit Sitzungshaft

    Basel (ots) - Die Bundespolizei hat einen 48-Jährigen festgenommen. Dieser sitzt nun in Sitzungshaft. Eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD), bestehend aus Bundespolizei und dem Schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, kontrollierte den rumänischen Staatsangehörigen am Sonntagnachmittag (11.01.2026) im Fernreisezug auf Höhe des Badischen Bahnhofs in Basel. Die Überprüfung des Mannes ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:17

    BPOLI-WEIL: Zugbegleiterin in Regionalbahn sexuell belästigt

    Laufenburg / Waldshut (ots) - Eine Zugbegleiterin forderte die Herausgabe des Fahrscheins eines Reisenden. Dieser zeigte stattdessen Videos mit sexuellem Inhalt auf seinem Smartphone. Die Bundespolizei ermittelt. Am späten Freitagabend (09.01.2025) soll es in einer Regionalbahn zwischen Laufenburg und Waldshut zu einer sexuellen Belästigung sowie einer Beleidigung und Bedrohung gegen eine Zugbegleiterin. Die 52-jährige ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 11:27

    BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Beleidigung im Regionalzug

    Ringsheim / Freiburg (ots) - Die Bundespolizei sucht Zeuginnen und Zeugen für ein Beleidigungsdelikt im Regionalzug RB 26 von Offenburg nach Freiburg. Der Vorfall könnte auch durch Reisende im Regionalzug beobachtet worden sein. Eine 29-Jährige soll am Dienstagabend (06.01.2026) gegen 20:30 Uhr im RB 26 von Offenburg nach Freiburg durch zwei augenscheinlich betrunkene Männer beleidigt worden sein. Diese sollen in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren