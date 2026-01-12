Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bundespolizei setzt Einreisesperre durch

Weil am Rhein (ots)

Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte ein 26-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück.

Am Sonntagnachmittag (11.01.2026) versuchte der algerische Staatsangehörige am Grenzübergang, Weil am Rhein - Friedlingen nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle des Mannes in der grenzüberschreitenden Straßenbahn stellte sich heraus, dass die Bundespolizei den Mann erst wenige Tage zuvor aufgrund eines unerlaubten Aufenthaltes nach Frankreich zurückgeschoben hatte. Deswegen besteht gegen ihn ein mehrjähriges Einreise- und Aufenthaltsverbot für Deutschland. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz ein und wies den Mann in die Schweiz zurück.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell