Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchter mit Waffen im Auto festgenommen

Neuenburg (ots)

Mit Haftbefehl gesucht und Waffen im Auto, so versuchte ein Mann einzureisen. Die Bundespolizei konnten den Gesuchten festnehmen. Am Montagvormittag (12.01.2026) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Grenzübergang Neuenburg-Autobahn einen türkischen Staatsangehörigen. Bei der Überprüfung der Person stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Zudem fanden die Einsatzkräfte bei der Durchsuchung des Fahrzeugs in der Mittelkonsole einen Schlagring und ein Einhandmesser. Diese stellte die Bundespolizei sicher. Wegen Anordnens oder Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis hatte ein Gericht den 57-Jährigen zu einer Geldstrafe verurteilt, wovon noch 1080 Euro Restgeldstrafe zu vollstrecken war. Da die geforderte Geldsumme von dem Mann nicht aufgebracht werden konnte, wurde er in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt eingeliefert, um seine mehrwöchige Haftstrafe zu verbüßen. Zusätzlich muss er sich wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

