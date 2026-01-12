Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Kontrolle endet mit Sitzungshaft

Basel (ots)

Die Bundespolizei hat einen 48-Jährigen festgenommen. Dieser sitzt nun in Sitzungshaft. Eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD), bestehend aus Bundespolizei und dem Schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, kontrollierte den rumänischen Staatsangehörigen am Sonntagnachmittag (11.01.2026) im Fernreisezug auf Höhe des Badischen Bahnhofs in Basel. Die Überprüfung des Mannes ergab einen Sitzungshaftbefehl aufgrund des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis. Da der Gesuchte der Hauptverhandlung fernblieb, erließ das Gericht Haftbefehl. Der Gesuchte wurde durch die Bundespolizei vorläufig festgenommen und nach der Haftprüfung in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

