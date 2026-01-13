PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Zusammenstoß zwischen LKW und Regionalbahn verhindert

Steinen (ots)

Durch das schnelle Eingreifen eines Polizisten konnte der Zusammenstoß zwischen einem liegengebliebenen LKW und einer Regionalbahn, an einem Bahnübergang verhindert werden. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Donnerstagnachmittag (08.01.2026) blieb ein 37-Jähriger ukrainischer Staatsangehöriger mit seinem LKW auf einem Bahnübergang auf der Wiesentalstecke zwischen Steinen und Maulburg stecken. Ein Zusammenstoß mit einer ankommenden Regionalbahn konnte durch das schnelle Eingreifen eines Beamten der Landespolizei verhindert werden. Der Fahrer des LKW wurde aufgefordert schnellstmöglich rückwärts vom Bahnübergang zu fahren, auch wenn dabei die sich senkende Schranke und eine Lichtzeichenanlage beschädigt wurden. Der Lokführer des Zuges hatte die Situation erkannt und sicherheitshalber eine Schnellbremsung eingeleitet. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Die Bundespolizei übernimmt nun die Ermittlungen aufgrund des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Katharina Keßler
Telefon: +49 7628 8059 1010
E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de
http://www.polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 14:31

    BPOLI-WEIL: Bundespolizei setzt Einreisesperre durch

    Weil am Rhein (ots) - Trotz eines bestehenden Einreiseverbots versuchte ein 26-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Die Bundespolizei verweigerte ihm die Einreise und wies ihn in die Schweiz zurück. Am Sonntagnachmittag (11.01.2026) versuchte der algerische Staatsangehörige am Grenzübergang, Weil am Rhein - Friedlingen nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle des Mannes in der grenzüberschreitenden ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 14:30

    BPOLI-WEIL: Kontrolle endet mit Sitzungshaft

    Basel (ots) - Die Bundespolizei hat einen 48-Jährigen festgenommen. Dieser sitzt nun in Sitzungshaft. Eine Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD), bestehend aus Bundespolizei und dem Schweizer Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, kontrollierte den rumänischen Staatsangehörigen am Sonntagnachmittag (11.01.2026) im Fernreisezug auf Höhe des Badischen Bahnhofs in Basel. Die Überprüfung des Mannes ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:17

    BPOLI-WEIL: Zugbegleiterin in Regionalbahn sexuell belästigt

    Laufenburg / Waldshut (ots) - Eine Zugbegleiterin forderte die Herausgabe des Fahrscheins eines Reisenden. Dieser zeigte stattdessen Videos mit sexuellem Inhalt auf seinem Smartphone. Die Bundespolizei ermittelt. Am späten Freitagabend (09.01.2025) soll es in einer Regionalbahn zwischen Laufenburg und Waldshut zu einer sexuellen Belästigung sowie einer Beleidigung und Bedrohung gegen eine Zugbegleiterin. Die 52-jährige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren