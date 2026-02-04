PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrradfahrer stürzt aufgrund von Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

Northeim, Göttinger Straße, Dienstag, 03.02.2026, 14.10 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag gegen 14.15 Uhr meldete eine Zeugin, dass ein Fahrradfahrer auf der Göttinger Straße gestürzt sei. Zudem habe sie das Gefühl, dass der Mann alkoholisiert sei.

Vor Ort stellte die eingesetzte Streife der Polizei Northeim ebenfalls Alkoholgeruch bei dem 47-jährigen Northeimer fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Verletzt hatte sich der Northeimer laut eigenen Aussagen nicht. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

