Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 30-Jähriger gesucht - Bundespolizei vollstreckt gleich zwei Haftbefehle

Dessau-Roßlau (ots)

Im Personentunnel des Dessauer Hauptbahnhofs kontrollierten Beamte der Bundespolizei am Donnerstag, den 1. Januar 2026 einen 30-jährigen Mann. Bei der anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass nach ihm gleich mit zwei Haftbefehlen gesucht wurde. Wegen des Erschleichens von Leistungen wurde der Pole im Dezember 2024 zu einer Geldstrafe von 260 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen vom Amtsgericht Rosenheim verurteilt. Da der Mann unbekannten Aufenthalts war, wurde der entsprechende Haftbefehl im Juli 2025 von der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim erlassen. Ebenfalls wegen Erschleichens von Leistungen wurde der Pole bereits im August 2024 vom Amtsgericht Bamberg zu einer Geldstrafe von 600 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verurteilt. Da der Mann auch in diesem Fall unbekannten Aufenthalts war, erließ die Staatsanwaltschaft Bamberg im Januar 2025 auch hier einen Haftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten dem Gesuchten beide Haftbefehle, nahmen ihn fest und mit in das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Dessau. Den haftabwendenden Betrag von insgesamt 860 Euro konnte der Verurteilte nicht zahlen, so dass er nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen für die kommenden 20 Tage an eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde. Darüber hinaus informierten die Beamten die ausschreibenden Behörden über den Vollzug des Haftbefehls.

