POL-NOM: Versuch alkoholisiert vor Kontrolle zu flüchten

Northeim (ots)

Northeim, Eichstätte /Hans-Holbein-Straße, Dienstag, 03.02.2026, 22.50 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag gegen 22.50 Uhr wollte eine Streife der Polizei Northeim eine allgemeine Verkehrskontrolle auf der Eichstätte durchführen. Aufgefallen war das Auto mit dem männlichen Fahrzeugführer aufgrund geöffneter Fenster bei den winterlichen Temperaturen. Der Fahrzeugführer beschleunigte stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen.

Der Fahrzeugführer fuhr in der Folge auf einen Parkplatz in der Hans-Holbein-Straße. Beim Einfahren auf den Parkplatz kollidierte er mit der dortigen Schranke, wodurch diese beschädigt wurde. Als die Streife ebenfalls auf dem Parkplatz angelangt war, konnte der Fahrzeugführer beim Aussteigen beobachtet und anschließend kontrolliert werden. Bei der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,4 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde aufgrund des Verdachts der Straftat "Gefährdung des Straßenverkehrs" eine Blutentnahme angeordnet.

Bei der Kontrolle konnte noch festgestellt werden, dass der 36-jährige Northeimer beim Einparken vermutlich das daneben parkenden Auto beschädigt hatte. Bei der Befragung mittels einer Übersetzungs-App gab der Mann an, dass er die Polizei nicht bemerkt habe. Bevor er die Polizei bemerkt hatte, wollte er nach dem Unfall mit der Schranke die Polizei informieren. Die Schäden am anderen Auto seien Altschäden. Er kenne den Eigentümer aus dem familiären Umfeld.

Der Mann wurde anschließend zur Northeimer Dienststelle für die Blutentnahme gebracht.

Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

