Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei begleitet Demonstration in Bremerhaven-Geestemünde

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat am heutigen Dienstag, 20. Januar, einen Demonstrationszug im Stadtteil Geestemünde begleitet.

Die Versammlung mit dem Titel "Solidarität mit Roj Ava/Aleppo" fand in der Zeit zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr statt. Die Teilnehmenden versammelten sich am Hauptbahnhof und zogen von dort zu Fuß durch die Ortsteile Geestendorf und Geestemünde-Süd. Nach einer abschließenden Mahnwache am Isländer Platz wurde die friedliche Veranstaltung vom Versammlungsleiter beendet. In der Spitze nahmen etwa 200 Personen an der Demonstration teil.

Während des Aufzugs kam es im Streckenverlauf zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell