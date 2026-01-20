Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten

Bremerhaven (ots)

Zeugen alarmierten am Montag, den 19. Januar, gegen 10 Uhr die Polizei, nachdem sie am Bahnhof in Bremerhaven-Wulsdorf einen stark beschädigten Fahrkartenautomaten festgestellt hatten.

Nach bisherigen Erkenntnissen platzierten bislang unbekannte Täter einen explosiven Stoff in einer Öffnung des Automaten und brachten diesen zur Detonation. Durch die Wucht der Explosion wurde der Fahrkartenautomat technisch vollständig zerstört. Eine Beute konnten die Täter nach aktuellem Stand nicht erlangen.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte vor Ort Beweismittel und leitete Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ein.

Die Tatzeit kann nach derzeitigem Ermittlungsstand auf die frühen Morgenstunden des 19. Januar, zwischen 5:00 Uhr und 5:30 Uhr, eingegrenzt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0471 / 953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell