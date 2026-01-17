PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei begleitet Demonstration in Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven begleitete am heutigen Sonnabend, 17. Januar, einen Demonstrationszug in den Stadtteilen Lehe und Mitte.

Der angemeldete Aufzug mit dem Titel "Angriff auf Zivilisten in Aleppo" fand in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr statt. Die Teilnehmenden versammelten sich am Ernst-Reuter-Platz und zogen von dort über die Hafenstraße und die Lloydstraße in die Bürgermeister-Smidt-Straße. Nach der Abschlusskundgebung an der Großen Kirche wurde die friedliche Veranstaltung vom Versammlungsleiter beendet. In der Spitze nahmen etwa 500 Personen an der Demonstration teil.

Während des Aufzugs kam es im Streckenverlauf zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Telefon: 0471 953-1404
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

