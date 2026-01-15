Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei hilft Rollstuhlfahrer aus misslicher Lage

Bremerhaven (ots)

Einem Rollstuhlfahrer in einer misslichen Lage halfen Polizeibeamte am späten Mittwochabend, 14. Januar, in Bremerhaven-Geestemünde. Der Mann war gegen 21 Uhr mit einem elektronischen Krankenfahrstuhl in der Elbestraße bei einem Lebensmitteldiscounter unterwegs, als das Gefährt des 59-Jährigen plötzlich versagte und stehenblieb. Da zunächst unklar war, ob ausschließlich technische Hilfe vonnöten sein würde, benachrichtigten die hinzugezogenen Polizeibeamten zunächst den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven. Der Mann war jedoch wohlauf. Der Rollstuhl allerdings ließ sich seitens der Beamten nicht fahrbereit machen, woraufhin sie einen Servicemitarbeiter hinzuriefen. Dieser nahm den Rollstuhl mit. Die Polizisten organisierten wiederum die Heimfahrt mit dem Taxi für den gehbehinderten Mann.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell